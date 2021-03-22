"Может сделать больно Украине" - как Путин отреагирует на слова Байдена

Позиция Штатов по РФ не смягчится. Фото: unsplash.com

Высказывания американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина является весьма необычными. Другие президенты никогда раньше не делали таких заявлений. Это свидетельствует о том, что позиции Штатов по Российской Федерации не смягчатся. Об этом сказал Gazeta.ua эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

В период после 1991 года каждый президент США пытался улучшить отношения с Россией, напомнил эксперт. Каждый раз ему потом приходилось возвращаться к политике сдерживания.

"Путин мог бы надеяться на лучшие отношения с господином Байденом, если бы не было его вмешательство в 2016 году в выборы на стороне Трампа. И если бы не масштабная кибератака на Штаты во время последних президентских выборов. В этом контексте надо сказать и о последних семи годам войны в Украине, и незаконной аннексии Крыма. Безусловно, есть и внутриполитические обстоятельства в самих Штатах. Если бы он был мягким в отношении российского президента, то его могли бы, безусловно, критиковать и в рядах Демократической партии, но больше всего – республиканцы. Надо вспомнить первую встречу Трампа с Путиным. На вопрос журналиста относительно того, что "русские и путинский режим убивают", Трамп сказал, "мы тоже убиваем". Так он фактически поставил на одну линию США с российским режимом. Действительно, в Штатах убивают главарей террористических организаций в соответствии с собственным законодательством, потому что такая процедура. Но абсолютно другой вопрос, когда Путин убивает своих политических оппонентов, семь лет ведет войну в Украине, его военные уничтожают госпитале в Сирии. Учитывая это, высказывания Байдена в адрес руководителя ядерного государства, является сейчас весьма необычными. Другие президенты никогда раньше так не обращались. Надо констатировать этот факт. Это свидетельствует о том, что не будет смягчение позиции Штатов в отношении РФ", - сказал Александр Хара.

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Реакцию Путина на заявление Байдена, когда он как бы в шутку отвечает и желает американскому лидеру здоровья, эксперт Александр Хара называет нервной. Мол, такая позиция присуща диктатору, который оторван от реальности и считает себя могущественным человеком.

"Это, наверное, нервная реакция. Любой тиран, диктатор отрывается от реальности и считает себя наиболее могущественным человеком. Путин уже много лет на высшем посту, тем более он обладает еще и полутора тысячами ядерных боеголовок, большой армией и другими вещами. Именно поэтому, он оторвался от реальности и считает, что ему позволено так себя вести. Собственно, именно поэтому была такая реакция. Он должен как-то серьезно отреагировать. Но Путин не стал оправдываться и говорить, что он не убийца.

Его ответ был таким: "Тот, кто меня так называет, он такой же". Вести себя так он может только по одной причине - потому что остается безнаказанным. Не потому, что есть Конституция или законы позволяют, или российские граждане проголосовали и дали ему такое право. Поскольку Путин является тираном и его власть абсолютна в Россия, то считает себя защищенным от возможности предстать перед судом в Гааге или другой международной институции.

На языке дипломатии отзыв российского посла для консультаций - это довольно мощный сигнал. Путин будет пытаться показывать, что он недоволен, лучше с ним, все же, иметь дело, потому что Россия это ядерная держава, и имеет политическое, и экономическое влияние на Европу. В этом контексте, может сделать больно Украине и использовать тлеющий конфликт на Донбассе, чтобы с ним считались. Безусловно, Путин будет реагировать, и нервно в том числе. Это показатель того, что будет продолжать свою агрессивную политику в отношении соседей. Незащищенные получат больше стресса и вреда, а те, что имеют счастье быть в ЕС и НАТО, смогут себя защищать. Пока путинский режим есть, то Россия представляет угрозу для мира, но именно Украина является наименее защищенной. Выводы очень простые: понимать это, готовиться, все же показывает силу, ведь если мы готовы защищаться, то с нами будут считаться".

Президент США Джо Байден не жалеет, что назвал главу РФ Владимира Путина убийцей.