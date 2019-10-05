Может пролетать мокрый снег: прогноз погоды на первые выходные октября

Автор: Mikhail Kapychka Дожди наиболее вероятные на Западе, однако осадки местами обещают и на Севере

На выходные в Украине прогнозируют похолодание. Ночью синоптики обещают понижение температуры до минусовых показателей.

"На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно. Днем +7+12 градусов, ночью местами до нуля или даже до "минусов", периодические дожди, а в понедельник на Севере и Западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег", - написала синоптик Наталья Диденко.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, Днепре и районах до Харьковской области дожди обещают быть умеренными и даже сильными. В Донецкой области предполагается сухая погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему во время дождя в Полтаве затопило детский сад - фотоПид время ливня затопило актовый зал детского сада на улице Вавилова, 7 в Полтаве. Фото: Facebook

"В Киеве выходные будут нуждаться в шапках, пуховиках, красивых высоких сапогах или толстых кроссовках. Потому прохладно, если не сказать холодно. +11+14 градусов днем. Существенные дожди маловероятны, разве где-то какой-то локальный", - добавила Диденко.

Автор: meteo.gov.ua Прогноз погоды на субботу, 5 октября, от Укргидрометцентра

Однако синоптики также пообещали потепление в этом месяце.

Первые выходные октября не вдохновлять на веселые развлечения. Будет преобладать пессимистическое настроение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.