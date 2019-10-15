Москва, в отличие от Киева, понимает, что "формула Штайнмайера" не сработает

Алексей Куропьятник: Не факт, что наша власть осознает, что "формула Штайнмайера" фактически невыполнима. Но если мы официально откажемся от нее есть опасность, что ситуация на Донбассе ухудшится. Фото: Еспресо.ТВ

Пристайко вынужден маневрировать и убеждать население, что "формула Штайнмайера" - может быть действенным инструментом для достижения мира.

Об этом в комментарии Gazeta.ua говорит эксперт международных отношений Алексей Куропьятник, 60 лет.

"Но чтобы ее начать реализовывать на практике надо чтобы боевики выдержали режим тишины неделю. Это условие не выполняется. Это делает невозможным выполнение "формулы Штайнмайера". И ставит в тяжелое положение наше правительство, ведь оно объявил, что нет плана "Б". Мол , "формула Штайнмайера" - их единственный вариант. Но ключи от мира в Кремле. и пока Путин хочет, чтобы война в Донбассе продолжалась, так и будет. Не факт, что наша власть осознает, что "формула Штайнмайера" фактически невыполнима. Но если мы официально откажемся от нее есть угроза, что ситуация на Донбассе ухудшится .

Россияне подготовили армии квазиреспублик. Сейчас при поддержке кадровых военных из РФ они готовы осуществить наступление. Это приведет к распространению конфликта и полномасштабной войне. Москва, в отличие от Киева, понимает, что "формула Штайнмайера" вряд ли сработает", - считает эксперт.

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По его словам, на Нормандском формате раньше не было никаких серьезных переговоров.

"Там фиксировали документально на самом высоком уровне то, о чем договорились накануне. Сейчас нам нечего подписывать в Нормандии, ведь никаких предварительных решений между Украиной и Россией относительно войны на Донбассе нет. Поэтому не стоит возлагать большие надежды на эту встречу. С другой стороны миротворческая миссия на Востоке Украины сейчас тоже не является реалистичной. ООН находится на грани банкротства. Ключевые государства просто не платят членские взносы в эту организацию. Например, такой политики придерживается США, которые несут на себе обязательства в размере 22 процентов от общего бюджета ООН. Миротворческая миссия очень дорогостоящая вещь и сейчас Организация объединенных наций банально не может себе ее позволить", - добавляет международник.

Альтернативой "формуле Штайнмайера" является полная мобилизация. Тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса, сказал руководитель украинского МИД 49-летний Вадим Пристайко.