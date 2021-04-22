Москва ничего не добилась бряцанием оружия, поэтому остается опасность - эксперт

Сергей Таран: "Надо прекратить дискуссии о мире в глазах Путина". Фото: Facebook

Россия отводит свои войска от границ Украины. Но не следует считать, что угроза полномасштабного военного вторжения миновала. Она не исчезла и не исчезнет, пока в Кремле сидит Путин. Военная угроза – его персональная стратегия. Об этом Gazeta.ua рассказывает директор Международного института демократии Сергей Таран.

"Военное вторжение со стороны России произошло семь лет назад, – говорит он. – Сейчас можем говорить разве что об обострении. И это обострение может произойти в любое время. Угроза – это единственная стратегия внешней политики, выработанная Путиным. Никаких других инструментов в России нет – ни мощной экономики, ни финансовых резервов. Есть только огромная армия, и РФ с ее помощью пытается время от времени влиять на международную политику. Украина всегда находилась в зоне риска. За последние 15 лет у Путина в глазах россиян нет никаких реальных достижений. Ему только постоянно удается убеждать их, что Россия сильная и готова воевать с любой страной. Вооруженные конфликты, спровоцированные Москвой, всегда происходят перед выборами. Ближайшие выборы – осенью этого года в Госдуму. Путину важно создать настроение, с которым граждане РФ будут идти на избирательные участки.

Накопление войск – это дополнительный фактор, который создает для Украины опасность того, что это может закончиться масштабной агрессией. Угроза никуда не исчезла, потому что никуда не исчез сам Путин. Поэтому мы должны оставить надежды на какие-то договоренности с РФ. Надо прекратить дискуссии о мире в глазах Путина. Украина сейчас должна делать три вещи – развивать собственную армию, интегрироваться в НАТО и усиливать антироссийские санкции через наших международных партнеров".

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По мнению эксперта, РФ своими действиями ничего не добилась. Именно поэтому остается опасность. Пошла ли Украина на уступки? Очевидно, нет. Состоялся ряд международных переговоров с участием президента Зеленского. Трудно сказать, о чем конкретно там договорились, но это позитивный сигнал.

"Надо следить за тем, как проходят переговоры Путина с Байденом, какая ситуация будет на международных площадках. Надо обращать внимание на политические процессы внутри России, на подготовку к осенним выборам в Думу. Ну и особенно надо следить за тем, чтобы украинская власть не выглядела глупо. Потому что высказывания нашей власти о возможности договориться с Россией, найти какие-то компромиссы только распаляют агрессора. Поэтому Украина должна быть твердой и неуступчивой в отношении своих государственных интересов" – заключает Сергей Таран.

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить учения в Южном и Западном военных округах.