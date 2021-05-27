Мошенники вместо вакансии администратора предлагают работать в эскорте

Ведущая Елена-Кристина Лебедь в одном из выпусков шестого сезона "Аферистов в сетях" разоблачила схему мошенников. Она показала, как за привлекательной вакансией стоит жесткая афера.

На сайтах по поиску работы есть некоторые слишком привлекательные вакансии: за работу администратором салоны красоты предлагают зарплату в размере 20-25 тыс. грн. О том, как разоблачить такую ​​аферу, ведущая рассказала в проекте, который показывает "Новый канал".

Автор: instagram.com/elena_kristina_lebed Ведущая проекта отправилась на собеседование

"Вакансия выглядит невинно. Зарплата - симпатичная. Ничего подозрительного. Но приглашают на работу только девушек. А потом - бац. И ловушка захлопнулась", - отметила она.

Лебедь пошла на собеседование. Отбор претендентов происходит в квартире в жилом доме. Это первое, что насторожило ведущую. Второе - перед тем, как перейти к заполнению документов, на входе просят оставить личные вещи, кроме паспорта. Во время собеседования телефон и деньги воруют из сумки: это является частью аферы. Также работодатель интересуется не опытом, а личными данными и информацией о семье. И напоследок: женщине, которая в поисках работы, говорят, что вакансия занята. Зато предлагают эскорт.

"Вы хотите просидеть всю жизнь в офисе и перебирать бумажки? А так вам ничего не нужно будет делать - просто сопровождать бизнесменов, идти рядом и мило улыбаться, ездить в дорогих автомобилях. Поверьте, это очень выгодно. Большинство клиентов пленяются девушками и предлагают интим, но в ваши обязанности это не входит. Только вы будете решать, хотите этого или нет. Согласитесь - сможете получить за ночь до пяти тысяч долларов", - пообещали ведущей во время собеседования.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Елена-Кристина Лебедь разоблачила схему мошенников

Те женщины, которые согласились на эту работу, действительно сопровождают мужчину на встречу. Там их накачивают запрещенными веществами настолько, что женщина не будет ничего помнить. После этого обвиняют в краже крупной суммы. Затем заставляют отработать ее натурой. Если жертва захочет обратиться в полицию то ей начнут угрожать, что сделают что-то ее родным. Ведь всю информацию о них она указала при заполнении анкеты.

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"Запомните: ни в каком нормальном офисе вас не попросят оставить в коридоре личные вещи. Только скажут: "Оставьте сумочку", сразу бегите оттуда", - отметила Лебедь.

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