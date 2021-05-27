Мошенники вместо вакансии администратора предлагают работать в эскорте

 
Ексклюзивы
1/5
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 180
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1782
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 252
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1377
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 864
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 927
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 648
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 495
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 558
Фото
Все фото
14
30
8
11
3
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
Украинские военные моряки показали британцам, что умеют - яркие фото
На Закарпатье &quot;проснулась&quot; Долина нарциссов: солнечные фото
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
Возле российского посольства сожгли Кремль
Возле российского посольства сожгли Кремль
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
Видео
Все видео
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Стало известно, какой город в Украине самый загрязненный
Стало известно, какой город в Украине самый загрязненный
Специально для тех, кому "по-русски удобнее". Пакистанец-таксист показал пример владения украинским
Специально для тех, кому "по-русски удобнее". Пакистанец-таксист показал пример владения украинским
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 216
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1737
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 396
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
26 мая 2021
Просмотров: 648
Помста
– Чим більше знаю людей, тим більше подобаються собаки, – цитує класика подруга, дивлячись, як якийсь чоловік на дитячому майданчику ...
четверг, 27 мая 2021 14:10

Мошенники вместо вакансии администратора предлагают работать в эскорте

  Комментировать

Ведущая Елена-Кристина Лебедь в одном из выпусков шестого сезона "Аферистов в сетях" разоблачила схему мошенников. Она показала, как за привлекательной вакансией стоит жесткая афера.

На сайтах по поиску работы есть некоторые слишком привлекательные вакансии: за работу администратором салоны красоты предлагают зарплату в размере 20-25 тыс. грн. О том, как разоблачить такую ​​аферу, ведущая рассказала в проекте, который показывает "Новый канал".

Автор: instagram.com/elena_kristina_lebed
  Ведущая проекта отправилась на собеседование
Ведущая проекта отправилась на собеседование

"Вакансия выглядит невинно. Зарплата - симпатичная. Ничего подозрительного. Но приглашают на работу только девушек. А потом - бац. И ловушка захлопнулась", - отметила она.

Лебедь пошла на собеседование. Отбор претендентов происходит в квартире в жилом доме. Это первое, что насторожило ведущую. Второе - перед тем, как перейти к заполнению документов, на входе просят оставить личные вещи, кроме паспорта. Во время собеседования телефон и деньги воруют из сумки: это является частью аферы. Также работодатель интересуется не опытом, а личными данными и информацией о семье. И напоследок: женщине, которая в поисках работы, говорят, что вакансия занята. Зато предлагают эскорт.

"Вы хотите просидеть всю жизнь в офисе и перебирать бумажки? А так вам ничего не нужно будет делать - просто сопровождать бизнесменов, идти рядом и мило улыбаться, ездить в дорогих автомобилях. Поверьте, это очень выгодно. Большинство клиентов пленяются девушками и предлагают интим, но в ваши обязанности это не входит. Только вы будете решать, хотите этого или нет. Согласитесь - сможете получить за ночь до пяти тысяч долларов", - пообещали ведущей во время собеседования.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Елена-Кристина Лебедь разоблачила схему мошенников
Елена-Кристина Лебедь разоблачила схему мошенников

Те женщины, которые согласились на эту работу, действительно сопровождают мужчину на встречу. Там их накачивают запрещенными веществами настолько, что женщина не будет ничего помнить. После этого обвиняют в краже крупной суммы. Затем заставляют отработать ее натурой. Если жертва захочет обратиться в полицию то ей начнут угрожать, что сделают что-то ее родным. Ведь всю информацию о них она указала при заполнении анкеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аферисты переодеваются в женщин, снимают жертв на видео, а потом шантажируют

"Запомните: ни в каком нормальном офисе вас не попросят оставить в коридоре личные вещи. Только скажут: "Оставьте сумочку", сразу бегите оттуда", - отметила Лебедь.

На Львовщине полицейские разоблачили мошенников-гастролеров, которые выманили у своих жертв более 150 тыс. грн. Двое жителей Харьковской области в возрасте 30 и 35 лет выдавали себя за медиков и таким образом выманивали у людей деньги якобы для проведения срочных операций для их близких родственников, которые, по словам мошенников, были травмированы во время ДТП.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мошенники вместо вакансии администратора предлагают работать в эскорте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Самое читаемое
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 29153
Звезда &quot;Квартала&quot; посветила голым бюстом посреди поля
Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
6
 Просмотров: 13996
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8046
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6057
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 3987
Общество
Ситуация в Беларуси плохо повлияет на Украину. ТКГ надо перенести - Кравчук
Ситуация в Беларуси плохо повлияет на Украину. ТКГ надо перенести - Кравчук Просмотров: 180
Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы
Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы
 Просмотров: 225
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
 Просмотров: 351
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
 Просмотров: 378
Какие специи стоит добавить в свой рацион
Какие специи стоит добавить в свой рацион
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
3
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 56342
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть