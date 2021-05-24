Мошенники-гастролеры притворились врачами и выманивали у людей деньги

Злоумышленники причастны к минимум пяти подобным преступлениям, совершенным во Львове и на территории области. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

На Львовщине полицейские разоблачили мошенников-гастролеров, которые выманили у своих жертв более 150 тыс. грн.

Двое жителей Харьковской области в возрасте 30 и 35 лет выдавали себя за медиков и таким образом выманивали у людей деньги якобы для проведения срочных операций для их близких родственников, которые, по словам мошенников, были травмированы во время ДТП. Злоумышленники причастны к минимум пяти подобным преступлениям, совершенным во Львове и на территории области, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"21 мая в отдел полиции № 6 Львовского городского управления полиции за помощью обратилась 80-летняя жительница одного из сел района. По словам заявительницы, вечером к ней домой пришли двое неизвестных мужчин, представились медиками и сообщили, что ее внучка попала в дорожно-транспортное приключение, получила травмы и ей необходимо как можно быстрее провести сложную операцию. Для этого, по словам незнакомцев, бабушка должна передать им 19 тысяч гривен ", - говорится в сообщении.

Поверив злоумышленникам, женщина отдала им указанную сумму.

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23 мая в полицию поступило еще одно подобное сообщение. 74-летняя жительница соседнего села рассказала, что мошенники выманили у нее 27 тыс. грн якобы для проведения операции ее дочери, которая, по их словам, была травмирована во время аварии.

Уже вечером этого же дня правоохранители установили местонахождение злоумышленников и задержали их в одном из отелей недалеко от Львова, где они снимали номер.

Теперь мошенникам грозит до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается.

На Харьковщине разоблачили мошенников, которые отбирали квартиры у одиноких. Действовали преступники на территории области с 2018 года. В состав группы входили 43-летний безработный, 69-летний пенсионер, который работает сторожем в детском саду, и 40-летняя безработная женщина. Они втирались в доверие пожилых людей под видом социальных работников. Чтобы показать квартиру потенциальным покупателям, злоумышленники насильно вывозили владельцев за пределы города.