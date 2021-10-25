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понедельник, 25 октября 2021 15:51

Мошенники создали фейковую "Дію" - Минцифры отреагировало

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Мошенники создали фейковое приложение "Дія" для продажи поддельных Covid-сертификатов и других электронных документов.

За это предусмотрена уголовная ответственность, а документы не являются действительными, напомнил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Умельцы для Android сделали копию программы в дизайн-стиле "Дія", которая устанавливается по ссылке не из Google Play. Конечно же, документы не валидируются через QR. Для тех, кто покупает подобные "сервисы": будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов", - написал он.

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Автор: t.me/zedigital
 

Файл для установки программы присылают в формате apk за деньги. В самом приложении можно самостоятельно редактировать данные и получать различные документы, в частности паспорт или сертификат вакцинации.

Федоров поручил команде разработать новый электронный документ - "паспорт заключенного".

"Прототип уже подъехал", - добавил министр.

Автор: t.me/zedigital
 

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Отныне при пересечении государственной границы невакцинированным нужно на 72 ч. установить приложение "Вдома". Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше нет. Приложение будет действовать, пока человек не сделает ПЦР-тест или тест на антиген.

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