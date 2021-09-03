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пятница, 03 сентября 2021 07:19

Мощный антициклон определит погоду в Украине

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Первая пятница осени в Украине будет солнечной.

Практически повсюду 3 сентября осадков не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Антициклон с центром над Великобританией - такой влиятельный, что будет определять погоду и в Украине.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Осадков сегодня практически не предвидится
Осадков сегодня практически не предвидится

"Днем будет много солнца - как раз пришла пора выгуливать новые светлые плащи, белые куртки и бежевые легкие пальто в сочетании с загадочными темными очками. Приходит короткая эпоха элегантной одежды! Температура воздуха уже не летняя", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Антициклон с центром над Великобританией определит погоду в Украине
Антициклон с центром над Великобританией определит погоду в Украине

В течение дня предполагается +14...19°С, а на юге до + 20...22°С. Ветер будет дуть с северо-запада. На севере, востоке, в центре и на юге Украины он еще будет порывистым, до сильного.

В Киеве сегодня будет солнечно, ветрено и прохладно. Ночью +5...8°С, а днем +15...18°С.

"Наступает пора холодных помещений, купите у старших женщин в подземных переходах, на базарчиках, возле санаторных бюветов или у своей соседки нехитрые теплые носки. Теплой всем осени, как бы там ни выделывались столбики термометров", - добавила синоптик.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. Каждый год зимний период сокращается в среднем на 10-15 дней.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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