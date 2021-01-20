Морозы отступают: где ждать резкого потепления

В Киеве ближайшей ночью еще морозно. Фото: pixabay.com

Морозы отступают. Уже завтра днем температура воздуха в большинстве областей поднимется до нуля и выше.

Холодная погода еще будет держаться на востоке Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ночью на востоке, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и даже Запорожье вероятно -15...24°С, а днем -4...10°С. На западе ожидается до +2...7°С.

На остальной территории - постепенный переход от умеренных морозов ночью к оттепели днем. Без осадков, но сильный ветер.

В Киеве ближайшей ночью еще морозно. Температура воздуха до -8...10°С, но уже завтра днем потеплеет до оттепели.

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22 января в западных и южных областях ночью около 0°С, днем +4...9°С. На остальной территории ночью -1...6°С, днем +1...6°С. Но в восточных областях еще -4...9°С ночью, а днем около 0°С.