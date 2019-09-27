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пятница, 27 сентября 2019 08:23

Морозы отменяются: синоптики порадовали прогнозом погоды

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Морозы отменяются: синоптики порадовали прогнозом погоды
27 сентября в Украине немного повысится температура. На юге местами пройдут дожди. Фото -ua.depositphotos.com

27 сентября в Украине немного повысится температура. Самая высокая будет наблюдаться на западе страны.

На юге местами пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны столбики термометра поднимутся до отметки +17 +20, а ночью похолодает до +8 +10. На севере и востоке Украины будет похожая погода. Днем прогнозируется температура в районе +15 +18. Однако в северных областях ночью будет 8-10 градусов тепла, а в восточных регионах температура опустится до +3 +5.

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В центре Украины также не будет осадков. Днем здесь ожидается до +16 +18. Ночью - +8 +10.

Кратковременные дожди пройдут только на юге страны. На термометрах будет до +6 +18 градусов.

В Киеве сегодня облачно, без осадков. Ночью в столице +8 +10, а днем ​​воздух прогреется до +15 +17.

Конец осени будет холодной. В 15-х числах октября похолодает. В конце месяца температура спадет до + 7 ... 10 ° C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.

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