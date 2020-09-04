МОН хочет страховать от коронавируса учителей и детей

Учителей-пенсионеров и детей будут страховать от коронавируса. Фото: Pixabay

Меморандум о страховании учителей-пенсионеров и детей от коронавируса хочет подписать с компаниями Министерство образования и науки.

Эти категории лиц находятся в группе риска, заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы "Право на владу".

"Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только работающих учителей-пенсионеров, но и детей", - заявил он.

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Глава министерства надеется в ближайшее время достичь сотрудничества, которое станет полезним и учителям, и государству.

Ранее профсоюз работников образования и науки обратился в Кабинет министров с просьбой застраховать в случае заболевания коронавируса при исполнении служебных обязанностей.

На обеспечение школ средствами индивидуальной защиты и дезинфекции могут быть использованы остатки образовательной субвенции прошлого года.1,9 млрд грн из прошлогодних остатков субвенции могут быть направлены на доплаты учителям за работу в условиях карантина.