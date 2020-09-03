В Минобразования рассказали, где возьмут деньги на маски и средства дезинфекции для школ

Украинских учителей пообещали обеспечить масками. Фото: nus.org.ua/

На обеспечение школ средствами индивидуальной защиты и дезинфекции могут быть использованы остатки образовательной субвенции прошлого года.

"На 1 января 2020 года остатками с прошлого года образовательной субвенции осталось 5,2 млрд грн, 1,9 млрд из них - целевая субвенция на заработную плату, а 3,3 млрд грн может быть в 2020 году распределены на определенные средства и меры, соответствующие постановлении №6 Кабмина 2015 года. Очень много было нареканий, что в 6 постановлении не были записаны именно средства индивидуальной защиты, средства дезинфекции. На сегодня подготовлены изменения в 6 постановление 2015 года, где четко прописано строку, которая регламентирует закупку, распределение этих, 3,3 млрд грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", - сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Он добавил, что эти изменения могут быть внесены на следующей неделе.

Речь идет об обеспечении учителей масками и пластиковыми щитками.

Шкарлет напомнил, что маску учителя должны менять каждые 3 часа, также допустимо при проведении урока быть без маски. Перчатками должны быть обеспечены работники школьных пищеблоков.

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1,9 миллиарда гривен с прошлогодних остатков субвенции могут быть направлены на доплаты учителям за работу в условиях карантина.

Ранее сообщалось, что столичная власть закупила для школ сантайзеры, мыло, одноразовые полотенца и маски на 33 млн грн. Масками город обеспечит только педагогов. Имеющихся запасов хватит на 3 месяца обучения.