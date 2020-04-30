МОН анонсирует новый предмет для школьников

НБУ совместно с МОН работают над тем, чтобы дети изучали финансовую грамотность в школах. Фото: pixabay

Курс финансовой грамотности Министерство образования и науки совместно с Национальным банком планируют сделать постоянным школьным предметом.

Сейчас эту дисциплину изучают как факультатив и сделают все для того, чтобы внедрить его на постоянной основе, об этом заявила директор департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко, передает "Укрінформ".

По ее словам, НБУ совместно с МОН работают над тем, чтобы этот план стал реальностью.

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"Мы вместе с Министерством образования работаем сейчас над тем, чтобы факультатив по финансовой грамотности стал постоянным учебным предметом, а для средней и старшей школы мы разработали платформу для обучения, по которой мы будем давать не только детям быстрые знания, но и учителям и научным преподавателям мы анонсируем мощный онлайн-портал", - заявила она.

Со следующего учебного года для учеников 5-го и высших классов 80% программы должны быть только на украинском языке. В Украине в 190 школах обучение происходило на русском языке.