Молодая водительница сбила женщину с двумя детьми

Легковушка сбила женщину с детьми. Фото: Нацполиция

В Казатине Винницкой области легковушка сбила женщину, которая везла на велосипеде двух малолетних детей.

Авария произошла в пятницу, 15 мая, около 19.00. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"21-летняя местная жительница, двигаясь по улице Матросова, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и допустила наезд на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед. На велосипеде находились двое малолетних детей 5 и 7 лет", - сказано в сообщении.

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В результате ДТП мать и двое ее детей получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. По факту аварии следствием начато уголовное производство.

На Житомирской трассе под Киевом произошла авария с участием 15 автомобилей. Участниками ДТП стали 10 грузовиков и 5 легковых автомобилей.