"Молочный Альянс" готов прекратить сотрудничество с телеканалом ZIK под угрозой бойкота

Один из крупнейших украинских производителей молочной продукции компания "Молоч-ный Альянс" готова свернуть сотрудничество и прекратить рекламировать свою продукцию на телеканале ZIK.

Это стало реакцией на пикетирование офиса компании проукраинскими активистами, призывавшими бойкотировать товары, рекламируемые на телеканалах 112, NewsOne ZIk, которые входят в холдинг "Новости", формально принадлежащий нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, а реальным владельцем которого называют политика Виктора Медведчука, передает Delo.ua.

20 ноября активисты пришли к офису "Молочного Альянса" с плакатами "Вбивча реклама" "Не фінансуй російську пропаганду на каналах Медведчука", "Бойкот спонсорам Путіна і Медведчука" а также макетами продуктов — сыра и пакета молока, на которых было написано "Допомагаю пропаганді агресора". Пикетчики передали администрации "Молочного Альянса" письмо-обращение с требованием пересмотреть формат сотрудничества с холдингом "Новости", в который входят указанные телеканалы.

Представители компании оперативно отреагировали на обращение. Как пояснила представи-тель "Молочного Альянса", на момент заключения договора о рекламе в начале года, телека-нал ZIK принадлежал другим собственникам (сделка по покупке актива нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком действительно закрылась только летом 2019), и тогда на канале работала группа журналистов, которая боролась против российской агрессии. Ввиду изменения редак-ционной политики компания приняла решение исключить телеканал ZIK из перечня площа-док, на которых будут размещаться рекламные кампании брендом Группы. "Молочный Аль-янс – украинская компания, которая приветствует здоровый патриотизм и не поддерживает и не намерена поддерживать российскую пропаганду", - заявила представитель "Молочного Альянса".

На этой неделе начался общенациональный бойкот продукции компаний, в том числе меж-дународных, которые продолжают размещать рекламу на телеканалах с антиукраиснкой по-зицией. Призыв к бойкоту распространяется под хештегом # Вбивчареклама # медведчукза-мовчи и набрал уже несколько сотен репостов. Полный список брендов, замеченных в со-трудничестве с холдингом "Новости", по ссылке.