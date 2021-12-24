Мокрый снег накроет всю страну: синоптики обновили прогноз перед выходными

24 декабря мокрый снег охватит всю Украину. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Сегодня, 24 декабря, в Украину придет потепление. Мокрый снег охватит всю страну, на западе – с дождем. Синоптики предупреждают о шквальном ветре, на дорогах гололедица.

Местами днем ​​до +4°С, но ночь все же будет морозной, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В западных областях днем ​​температура воздуха будет +1°С...+4°С, ночью -5°С...-9°С.

На севере страны столбики термометра будут колебаться от -4°С до +2°С, ночью -10°С... -14°С.

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В восточных областях синоптики обещают днем ​​-2°С... -5°С, а ночью ударят морозы до -16°С... -18°С.

На юге страны температура воздуха днем ​​составит 0°С...+2°С, а ночью -7°С...-12°С.

В центральных областях ожидается от -1°С до +1°С днем, а ночью -9°С -13°С.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.