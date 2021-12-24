Мокрый снег накроет всю страну: синоптики обновили прогноз перед выходными

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Просмотров: 2034
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Богдан Тодчук делает гитары из мебели с мусорников. Стоят от 10 тыс. грн
Просмотров: 369
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 558
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2790
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4383
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1116
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1503
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 756
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2376
Фото
Все фото
27
28
4
4
12
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Видео
Все видео
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
В Карпатах бушует метель: туристам советуют не ходить в горы
Российскую модель не пустили в Украину
Российскую модель не пустили в Украину
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1818
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1080
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 486
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2880
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2268
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
23 декабря 2021
Просмотров: 180
Три зозулі
Я знав Григора Тютюнника. Востаннє бачились отак от у кінці грудня, за пару місяців до його смерті. Він стояв на порозі босий, поперемінно на одній ...
пятница, 24 декабря 2021 06:52

Мокрый снег накроет всю страну: синоптики обновили прогноз перед выходными

  Комментировать
Мокрый снег накроет всю страну: синоптики обновили прогноз перед выходными
24 декабря мокрый снег охватит всю Украину. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Сегодня, 24 декабря, в Украину придет потепление. Мокрый снег охватит всю страну, на западе – с дождем. Синоптики предупреждают о шквальном ветре, на дорогах гололедица.

Местами днем ​​до +4°С, но ночь все же будет морозной, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В западных областях днем ​​температура воздуха будет +1°С...+4°С, ночью -5°С...-9°С.

На севере страны столбики термометра будут колебаться от -4°С до +2°С, ночью -10°С... -14°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице началась метеорологическая зима

В восточных областях синоптики обещают днем ​​-2°С... -5°С, а ночью ударят морозы до -16°С... -18°С.

На юге страны температура воздуха днем ​​составит 0°С...+2°С, а ночью -7°С...-12°С.

В центральных областях ожидается от -1°С до +1°С днем, а ночью -9°С -13°С.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков.

В феврале может быть весенняя погода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мокрый снег накроет всю страну: синоптики обновили прогноз перед выходными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 16605
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 12564
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
10
 Просмотров: 11916
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 9747
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook
Украинцев заставят платить за использование Google и Facebook Просмотров: 7263
Общество
Для родных и близких: самые трогательные поздравления с Рождеством Христовым
Для родных и близких: самые трогательные поздравления с Рождеством Христовым
5
 Просмотров: 9
Гороскоп на 24 декабря: кого ждет повышение
Гороскоп на 24 декабря: кого ждет повышение
 Просмотров: 9
Какая примета предскажет холодное лето и что сегодня нельзя делать
Какая примета предскажет холодное лето и что сегодня нельзя делать Просмотров: 288
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
Как в Киеве создают макет мини-Украины. Он один из крупнейших в Европе: яркие фото и видео
27
 Просмотров: 2034
Сегодня Святой вечер. Но не у всех
Сегодня Святой вечер. Но не у всех Просмотров: 90
Больше всего комментируют
10
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
8
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
Путин не может "выстроить" отношения с Зеленским, который "под влиянием нациков"
2
"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании
2
РФ может нанести по Украине ядерный удар - председатель ВР Стефанчук
Голосов: 57958
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть