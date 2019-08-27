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Мобилизация не заставит себя ждать: какие проблемы разоблачил "парад Зеленского"

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Мобилизация не заставит себя ждать: какие проблемы разоблачил &quot;парад Зеленского&quot;
Философ Алексей ПАНИЧ: С маршем ветеранов будут считаться. Должны маневрировать так, чтобы не вызвать всплеск откровенного протеста Фото: Gazeta.ua

24 августа состоялись два отдельных празднования Дня Независимости в столице. Официальное Шествие достоинства вместо отмененного военного парада поставили режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Марш защитников Украины организовали ветеранские объединения под флагами "Айдара", "Азова", "Добровольческого украинского корпуса" и столичной "Муниципальной охраны".

"Парада не было. Была церемониальная проходка и Марш ветеранов. Шествие достоинства при участии президента делали для телекартинки. А марш для участников и ветеранов, которые сочувствовали больше. Каждое из событий было заточено под свою аудиторию", - говорит Gazeta.ua философ Алексей ПАНИЧ .

Какие последствия будет иметь наглядная демонстрация раскола между властью и обществом?

Раскол только с сознательной его частью. У власти есть своя общественность, которая потребляет продукт с телевизора. Как массовое мероприятие работа Бадоева выглядела жалко, с грубыми ошибками. Но это действо было рассчитано на другое. Есть часть избирателей, которые сидят перед телевизором, и им показалось, что все было замечательно. Для них это и делали. И расчет верен. Просто сравните, сколько людей могли присутствовать физически, а сколько только увидеть шествие по "ящику". Преобладают вторые.

Участников Марша защитников Украины жалко. Потому что его полноценно не показал ни один украинский телеканал. Потому что медиа сейчас очень не хотят становиться в откровенную оппозицию к новой власти. Поэтому событие с участием Зеленского показали отчетливо, и как основное. Маршем же пренебрегли. Был в кадре лишь как одна из картинок во время разговоров в студии. Позволили себе войти в конфронтацию с президентом, показав два события равноценными только "Радио Свобода". Устроили двухчасовую трансляцию.

Какие ошибки допустил режиссер Бадоев?

Главная в том, что зрителям на Майдане смотреть было нечего. Все было издалека, малозаметно. То есть мелкие события, которые выглядят хорошо только крупным планом на камеру. Человек должен был стоять полтора часа и перед его глазами ничего не происходило.

Какие последствия будут для Украины?

Новая власть привыкла мыслить картинками для телевидения и будет внедрять такой подход в своей внутренней и внешней политике. Но хуже то, что этими же картинками мыслит значительная часть их электората. И пока ему дают правильную картинку и холодильник не вступает в борьбу с телевизором, власть получит поддержку. Люди будут думать, что все идет правильно.

Далее или начнется ощутимое для электората экономическое ухудшение, или не начнется. Если же это произойдет, украинцы значительно быстрее перестанут верить. Потому что в Украине телевизор проигрывает соревнование холодильнику гораздо быстрее, чем в России.

Команда Зеленского будет считаться с парадом в будущем?

С маршем ветеранов будет считаться. Должны маневрировать так, чтобы не вызвать всплеск откровенного протеста части избирателей. Довольные и недовольные будут всегда. Проблема в том, как удастся сманеврировать, чтобы протест недовольных не перешел в критическую фазу и не выплеснулся на улицу.

Во времена Порошенко были политические силы и влиятельные экономические игроки, которые хотели запустить уличный протест. Но он никак не запускался, несмотря на большое количество попыток. Люди не были готовы к массовым протестам, хотя их на это подстрекали каждые три месяца. То Национальные дружины, то Саакашвили, другие. Сейчас люди ждут, а власть готовится к резким маневрам. Чтобы их основные стороники были довольны результатом, а оппоненты не настолько недовольны, чтобы массово выйти протестовать.

Что показало шествие ветеранов?

Марш ветеранов показал, что мобилизация этой части общества в принципе возможна. Но против чего и за что - эти вопросы остаются открытыми. Даже сами ветераны пока не могут на них ответить. Каких-либо четких ответов избегают, как и политических флагов и лозунгов. Сейчас они как белое пятно. Если им дадут повод, от которого массово станет больно и невыносимо, то мобилизация не заставит себя ждать. Им может стать резкая сдача интересов Украины в Донбассе. То есть такие шаги власти, которые ветеранской общественности пришлют сообщение, мол все, за что вы сражались и погибали было напрасно. Этого не потерпят.

Каковы последствия этого действа для международной политики?

На мировом уровне считаются только с официальной позицией властей. Что происходит внутри страны, проблемы только внутреннего характера и их не касаются. Сейчас настроения международного сообщества не в нашу пользу. Понимают, что на Путина нажать невозможно. Для прекращения конфликта, будут давить на Зеленского. Потому что он неопытен, задекларировал что готов к миру. Россия ни разу не заявляла, что может пойти на уступки, ради мира. Украина в лице Зеленского сделала это. Этим попытаются воспользоваться. Все согласятся на компромисс, который предложит Зеленский. А ему надо предложить такое, чтобы компромисс был, а возмущение национально сознательной части общества не было.

День Независимости в этом году проходил необычно. За некоторое время до дня "Х", президент официально объявил, что парада не будет. На страницах социальных сетей взорвалось непонимание. Тогда, представляя образец последовательности, президент решил, что парад будет, но назвать его надо "торжественное шествие".

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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