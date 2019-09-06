"Многие люди уже могли бы быть дома" - что мешает обмену пленных

Обмен пленных мешает избыточная информация в СМИ. Фото: radiosvoboda.org

Процессу переговоров об обмене пленными между Украиной и Россией вредит избыточная информация.

Широкое обсуждение информации и "фейсбук-истерики" могут иметь негативные последствия, об этом говорит председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "1+1".

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"Если мы будем мешать и задавать вопросы в дороге, то это может привести к очень негативным последствиям. Многие люди уже могли бы быть дома, если бы не было этой информации в СМИ", - подчеркнул политик.

Россия вновь подняла вопрос обмена пленными. В рамках этой процедуры планируют отдать большое количество украинцев, но не называют его.