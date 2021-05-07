"Мне нужна молитва и помощь" - Александр Легкий на противорецидивную химию нуждается в $25тыс.

Автор: Фото предоставлено Любовью Легкой 27-летний Александр Легкий из города Ровно находится в клинике Турции. На противорецидивную химиотерапию нужно $25 тыс.

27-летний Александр Легкий из Ровно находится в клинике Турции. Два года назад у него обнаружили Т-лимфобластную лимфому. После аутологической трансплантации костного мозга случился рецидив. На противорецидивную химиотерапию нужно $25 тыс.

"Саша заболел два года назад. Ему сделали пересадку его стволовых клеток. Анализы были в норме. Но впоследствии произошел рецидив. Врачи предупредили о необходимости срочного лечения. Ведь болезнь прогрессирует. Поэтому необходима противорецидивная химия, после которой будет аутогенная трансплантация костного мозга. Надеемся, что подойдет дочь. Сын сейчас очень в тяжелом состоянии. Все эти два года рядом с ним его девушка Юля", - рассказала Gazeta.ua мать Александра Любовь Легкая.

На противорецидивную химию нужно $25 тыс. Не считая обследования и других возможных расходов во время лечения.

"Передо мной моментально пронеслись все страдания и ужас, который я пережил за все время. Чувствую даже не панику, а большую пустоту, неизвестность и страх перед новыми вызовами, которые приготовила мне жизнь. За два года мы истощены эмоционально, физически и финансово. Опять полное обследование, химия и повторная трансплантация костного мозга. Я еще не нажился. Мне нужна молитва и помощь неравнодушных людей. Обещаю бороться до последнего", - говорит Александр.

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7554 4675 2384 (Легкий Александр Валентинович).

Карточка монобанк: 4441 1144 2218 1105 (Кныш Юлия Сергеевна) или 5168 7573 9557 3225 (Легкая Любовь Ивановна).