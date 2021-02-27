Митингующие пришли к СИЗО, где содержится Стерненко

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В Одессе люди собрались под следственным изолятором, где содержится активист Сергей Стерненко.

Акции организовали организации партий "Европейская солидарность" и "Демократическая топор". Также пришли участники других организаций, сообщает "Радио свобода".

Люди требуют политической ответственности для генерального прокурора, министра внутренних дел и президента.

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Акции проходят в других городах Украины. В Киеве в Офис президента Украины пришли несколько тысяч человек.

В субботу под Офисом президента общественность собирается на акцию "Справедливость Стерненку - справедливость всем". На этот раз полиция на выставила кордон перед ОП, но вокруг полиции больше, чем во вторник.