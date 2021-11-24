Митинг антивакцинаторов в Киеве: QR-коды с плакатов ведут на сайт партии Путина

Фотография с митинга антивакцинаторов 24 ноября под Верховной Радой. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) обнаружил российскую информационную спецоперацию, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

В ходе мониторинга установили, что в соцсетях и мессенджерах, а также Telegram-каналах распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

"Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от Covid-19 (24 ноября в Киеве. - Gazeta.ua), участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход к вебсайту российской политической партии "Единая Россия", – говорится в сообщении.

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24 ноября у Верховной Рады во второй раз с начала месяца было собрание противников вакцинации. Они традиционно считают его принудительным и называют геноцидом. На акцию сошлись сотни людей. В руках держали плакаты типа "Стоп геноцид", "Скажи нет Covid-паспортам". Многие пришли с баннерами в поддержку лидера антивакцинального движения Остапа Стахива.