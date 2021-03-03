Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, посетив мемориальный комплекс на майдане Независимости и Донбасс, лучше осознал мотивацию украинцев к евроатлантической интеграции.

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Укринформ".

Фото: КГГА

"Хочу воспользоваться случаем, чтобы выразить свои эмоции по поводу гибели людей, которые боролись за достоинство украинцев и самой Украины. На мемориале, который я посетил, ощутил крепкую связь между Европейским Союзом и Украиной, которая основана на общих ценностях свободы и демократии", - отметил Мишель.

Также он поделился впечатлениями от поездки на Донбасс, которая состоялась 2 марта.

"Я увидел своими глазами разрушительные последствия семилетней агрессии и конфликта с Россией, как это повлияло на жизнь людей. Это трагическая ситуация, что люди продолжают умирать в этой войне на Европейском континенте 2021 года. ЕС будет продолжать поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Полное выполнение Минских соглашений является серьезным инструментом для того, чтобы достичь мира", - подчеркнул Мишель.

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Он еще раз напомнил позицию ЕС: Россия является не посредником, а стороной конфликта на Донбассе, и Евросоюз будет прилагать дипломатические усилия, чтобы восстановить суверенитет Украины. В частности ЕС будет продолжать призывать Россию использовать свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.

Мишель напомнил, что Евросоюз поддерживает Украину на пути реформ, инвестировав в ее развитие с 2014-го более €16 млрд. Отдельно отметил о необходимости для Украины продолжать борьбу с коррупцией, и о готовности ЕС предоставить помощь в этих усилиях.

Во вторник, 2 марта, Шарль Мишель прибыл в Украину с официальным двухдневным визитом. Вместе с Владимиром Зеленским он посетил Донбасс.