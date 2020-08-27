Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа

Владимир Василенко: для противодействия противоправному поведению России необходимо международное сотрудничество. Фото: Тарас Подолян

Наибольшими друзьями Украины являются прежде всего США и Великобритания, а также большинство государств НАТО и ЕС.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"Наша дипломатия работает недостаточно эффективно. Поэтому во многих странах бытует мнение, что война на Донбассе - внутренний конфликт. Сверхзадача дипломатии Украины - убедить мировое сообщество в настоящем положении вещей. Создать антипутинскую коалицию наподобие той, что противостояла Гитлеру. С ним долго церемонились, как с Путиным, делали уступки. Это закончилось Второй мировой войной и колоссальными человеческими и материальными жертвами. Чтобы предупредить повторение аналогичной катастрофы, необходимо сейчас давить на Москву. Россия совершает преступления не только против Украины, но и против других государства. Угрожает ядерной оружием миру. Для противодействия противоправному поведению России необходимо международное сотрудничество", - считает эксперт.

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По его словам, союзники и партнеры - это хорошо, но мы должны опираться на собственные силы. Без этого друзья не помогут.

"Будем демонстрировать волю к победе, оказывать эффективную отпор агрессору - в мире будет больше понимания позиции Украины и шансов на помощь от дружественных государств и международных организаций. Модернизация Украины и вооруженных сил будет приближать ее к Североатлантическому альянсу. Украине это очень нужно. Сможем делать существенный вклад в международную безопасность - будем желанным партнером для НАТО и станем полноправным членом Альянса", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

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