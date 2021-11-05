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пятница, 05 ноября 2021 23:50

Минздрав разрабатывает "ковидную амнистию"

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Минздрав разрабатывает &quot;ковидную амнистию&quot;
В Украине планируют ввести "ковидную амнистию". Фото: Радио Свобода

Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии".

"Мы отрабатываем сейчас возможность такой "ковидной амнистии", скажем. В частности, если человек купил сертификат и сейчас видит, что происходит, и не может сделать прививку. Нам нужно это убрать. Мы работаем над этой моделью, как это сделать", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

В полиции Полтавщины уже предложили местным жителям аналогичную "амнистию". Правоохранители напомнили, что за подделку и использование поддельных Covid-сертификатов предусмотрена уголовная ответственность.

"Призываем не совершать противоправных действий и не портить себе жизнь. Также призываем сообщать в полицию обо всех известных вам фактах подделки таких документов. Если так случилось, что уже кто-то имеет на руках подделку, но раскаивается в своих действиях и готов помочь органам дознания или следствия в раскрытии уголовного проступка или преступления, такие лица могут быть освобождены от наказания судом по ходатайству следствия и процессуальному руководству прокуратуры, в соответствии со статьей 45 Уголовного кодекса Украины", - говорилось в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безумные штрафы и тюрьма: Рада усилит ответственность за подделку Covid-сертификатов

За использование поддельных документов по вакцинации против "особо опасных инфекционных болезней" предлагают наказывать штрафом от 17 до 34 тыс. грн или ограничением свободы сроком до 2 лет.

За внесение медработником ложной информации о вакцинации в медицинскую документацию предлагают наказывать штрафом от 34 до 68 тыс. грн или лишением свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (1-3 года).

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