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пятница, 08 мая 2020 10:19

Минздрав работает над рекомендациями по усилению адаптивного карантина в регионах

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Минздрав работает над рекомендациями по усилению адаптивного карантина в регионах
МЗ сейчас разрабатывает алгоритм, мероприятия и критерии, по рекомендациям именно усиление карантина. Фото: pixabay

Рекомендации по усилению адаптивного карантина в отдельных регионах разработают в Минздраве.

Органы местного самоуправления имеют право усиливать те или иные меры, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Начиная с 11 мая правительство сделало первое серьезное ослабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Кроме того, согласно нашему законодательству органы местного самоуправления имеют право усиливать те или иные мероприятия. Именно это и есть адаптивный карантин", - сообщил он.

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По словам Степанова, МОЗ сейчас разрабатывает алгоритм, мероприятия и критерии по рекомендациям именно усиления карантина.

"Думаю, что на днях мы сможем их предоставить нашим регионам", - заявил министр.

В Украине уже введены меры адаптивного карантина.

"Например, плановые операции разрешены в регионах, где нагрузка на медицинскую систему в связи с коронавирусом не более 50%", - добавил он.

Карантин усилят в заповеднике Киево-Печерской лавры. Причиной этого стало распространение коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, органы местного самоуправления имеют полномочия по усилению карантинных мероприятий или организации санитарного контроля на территории.

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Дата
08
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