Минздрав планирует усилить карантин в Киево-Печерском заповеднике

17 случаев инфекции, обнаруженные в Лавре накануне, - это контактные лица от выявленных две-три недели назад больных Covid-19. Фото: pixabay

Карантин усилят в заповеднике, действующем на территории Киево-Печерской лавры.

Причиной этого стало распространение коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, органы местного самоуправления имеют полномочия по усилению карантинных мероприятий или организации санитарного контроля на территории.

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"Все это будет установлено по решениям органов местной власти: будет сделано представление от санврача Киева, будет решение органов местной власти", - заявил Степанов.

Он также сказал, что 17 случаев инфекции, обнаруженных в Лавре накануне, - это контактные лица от выявленных две-три недели назад больных Covid-19.

"Они находились в самоизоляции. Уже после выхода из самоизоляции им сделали ПЦР-тестирования. У 17 человек обнаружили положительный тест", - рассказал Максим Степанов.

По состоянию на утро 7 мая, в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 340 летальных. 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 507 новых случаев.