Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1674
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1845
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 945
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1872
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1602
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
6
7
8
10
&quot;Руки прочь от Стерненка&quot;: акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует &quot;Эпицентр&quot;
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует "Эпицентр"
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
Видео
Все видео
В Карпатах выпало 15 см снега
В Карпатах выпало 15 см снега
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1332
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1161
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3726
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2619
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1098
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 09:25

Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине

  Комментировать

По состоянию на утро 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 340 летальных. 2396 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

Автор: facebook.com/moz.ukr
  За сутки в Украине зафиксировали 507 новых случаев заражения Covid-19
За сутки в Украине зафиксировали 507 новых случаев заражения Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ заявили, что Covid-19 может вернуться после окончания карантина

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 485 случаев;
Волынская область - 393 случая;
Днепропетровская область - 624 случая;
Донецкая область - 89 случаев;
Житомирская область - 468 случаев;
Закарпатская область - 600 случаев;
Запорожская область - 300 случаев;
Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
Кировоградская область - 403 случая;
г. Киев - 1675 случаев;
Киевская область - 916 случаев;
Львовская область - 595 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 171 случай;
Одесская область - 568 случаев;
Полтавская область - 236 случаев;
Ровенская область - 817 случаев;
Сумская область - 131 случай;
Тернопольская область - 951 случай;
Харьковская область - 448 случаев;
Херсонская область - 146 случаев;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Черновицкая область - 2048 случаев;
Черкасская область - 324 случая;
Черниговская область - 68 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 7 мая от коронавируса в мире умерли 263 831 человек. Выздоровели 1 245 413 человек. Всего в мире 3 755 341 инфицированных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

Шедевр похитили за 50 секунд

В Украине появились 200 000 одной монетой

Поляки и украинцы провели в Киеве военный парад

Россия и Япония обменялись территориями

На звание изобретателя радио посягнул еще один ученый

Начали изготавливать новый вид взрывчатки

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 31968
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 28854
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 18847
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 12573
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11745
Общество
В Карпатах выпало 15 см снега
В Карпатах выпало 15 см снега
 Просмотров: 153
Наступил пик активности клещей: чем опасно насекомое
Наступил пик активности клещей: чем опасно насекомое 1 Просмотров: 333
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
4
 2 Просмотров: 702
Гороскоп на 7 мая: кому звезды обещают богатство и успех
Гороскоп на 7 мая: кому звезды обещают богатство и успех
 Просмотров: 729
Дожди, грозы, снег, морозы: погода в Украине на 7 мая
Дожди, грозы, снег, морозы: погода в Украине на 7 мая Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
7
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 51141
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua