Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине

По состоянию на утро 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 340 летальных. 2396 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
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Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 485 случаев;
Волынская область - 393 случая;
Днепропетровская область - 624 случая;
Донецкая область - 89 случаев;
Житомирская область - 468 случаев;
Закарпатская область - 600 случаев;
Запорожская область - 300 случаев;
Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
Кировоградская область - 403 случая;
г. Киев - 1675 случаев;
Киевская область - 916 случаев;
Львовская область - 595 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 171 случай;
Одесская область - 568 случаев;
Полтавская область - 236 случаев;
Ровенская область - 817 случаев;
Сумская область - 131 случай;
Тернопольская область - 951 случай;
Харьковская область - 448 случаев;
Херсонская область - 146 случаев;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Черновицкая область - 2048 случаев;
Черкасская область - 324 случая;
Черниговская область - 68 случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на Covid-19.
По состоянию на утро 7 мая от коронавируса в мире умерли 263 831 человек. Выздоровели 1 245 413 человек. Всего в мире 3 755 341 инфицированных.
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