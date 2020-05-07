Более 500 инфицированных за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине

По состоянию на утро 7 мая в Украине 13 691 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 340 летальных. 2396 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 507 новых случаев.

Автор: facebook.com/moz.ukr За сутки в Украине зафиксировали 507 новых случаев заражения Covid-19

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ заявили, что Covid-19 может вернуться после окончания карантина

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 485 случаев;

Волынская область - 393 случая;

Днепропетровская область - 624 случая;

Донецкая область - 89 случаев;

Житомирская область - 468 случаев;

Закарпатская область - 600 случаев;

Запорожская область - 300 случаев;

Ивано-Франковская область - 1055 случаев;

Кировоградская область - 403 случая;

г. Киев - 1675 случаев;

Киевская область - 916 случаев;

Львовская область - 595 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 171 случай;

Одесская область - 568 случаев;

Полтавская область - 236 случаев;

Ровенская область - 817 случаев;

Сумская область - 131 случай;

Тернопольская область - 951 случай;

Харьковская область - 448 случаев;

Херсонская область - 146 случаев;

Хмельницкая область - 138 случаев;

Черновицкая область - 2048 случаев;

Черкасская область - 324 случая;

Черниговская область - 68 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 7 мая от коронавируса в мире умерли 263 831 человек. Выздоровели 1 245 413 человек. Всего в мире 3 755 341 инфицированных.