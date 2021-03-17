Минздрав изменил интервал между прививками от Covid-19

Министерство здравоохранения по рекомендациям Национальной технической группы экспертов увеличило интервал между двумя прививками индийской вакциной Covishield с 28 до 90 дней.

Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочки введения второй дозы вакцины до 12 недель также избрало правительство Великобритании.

"Учитывая позицию экспертов, и результаты международных исследований, для достижения максимального уровня иммунной защиты при прививке вакциной от Oxford/AstraZeneca целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель", - отметил Ляшко.

Эффективность вакцины составляет 76% с 22 по 90 день после введения 1-й дозы. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. Эффективность в 81,3% будет, если 2-ю прививку сделали через 12 недель или позже. В то же время вакцина эффективна на 66,7%, если интервал между двумя дозами всего 14 дней.

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Тем временем первый человек в Украине уже завершил вакцинацию против Covid-19, получив обе дозы препарата Covishield.