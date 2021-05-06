Минздрав анонсировал дату запуска Covid-паспортов в Украине

До внедрения Covid-паспортов украинцам будут выдавать бумажное международное свидетельство о вакцинации. Фото: pixabay.com

До 1 июля в Украине могут запустить Covid-паспорта. Они будут содержать данные о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или информацию о выздоровлении от Covid-19.

Документ о введении Covid-сертификатов разрабатывают с учетом требований Еврокомиссии и ВОЗ, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Цель паспорта - свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале "Дія", - сообщает пресс-служба Минздрава.

До внедрения Covid-паспортов украинцам, получившим обе прививки против Covid-19, по запросу выдадут бумажное международное свидетельство о вакцинации. При необходимости его можно будет предъявить на границе.

"Потенциально данные будут вносить в Covid-сертификаты в европейских странах, вокруг чего идет дискуссия. Мое видение - нам нужно давать возможность внести все необходимые данные. Сделать свой украинский сертификат, который потом будет интегрирован с сертификатами ЕС", - сказал Степанов.

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Европейский парламент вместо "зеленых паспортов" введет европейский "Covid-19-сертификат", который будет действовать в течение года. В документе, который может быть цифровым и бумажным, будут данные о вакцинации против коронавируса, недавнем негативном результате теста или о том, что лицо переболело Covid-19.