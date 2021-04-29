Европарламент введет "Covid-19-сертификаты"

Здание Европарламента в Страсбурге / Reuters

Европейский парламент вместо "зеленых паспортов" введет европейский "Covid-19-сертификат", который будет действовать в течение года.

В документе, который может быть цифровым и бумажным, будут даны о вакцинации против коронавируса, недавний негативный результат теста или то, что лицо переболела Covid-19. Об этом пишет "Суспільне".

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В то же время Европарламент постановил, что эти документы не должны служить проездным документом и предпосылкой для реализации права на свободное передвижение.

"К владельцам сертификатов Covid-19 не должны применяться дополнительные ограничения на поездки, такие как карантин, самоизоляция или тестирования. Депутаты Европарламента отмечают, чтобы избежать дискриминации невакцинированных, и по экономическим причинам, страны ЕС должны обеспечить общее, доступное, своевременное и бесплатное тестирование", - отметили в Европарламенте.

Также сертификаты будут проверяться для предотвращения мошенничества и подделке, а также подлинность их электронных печатей.

Ранее, в феврале еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявляла, что в ЕС планируют внедрить так называемые "сертификаты вакцинации" для тех, кто получил прививку от коронавируса.

Украина договорилась с Еврокомиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от Covid-19, что позволит украинцам свободно путешествовать по Европе.