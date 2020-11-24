"Минск не налагает на Украину никаких обязательств", - дипломат

Валерий Чалый: Российских танков, БМП, самоходных установок, тяжелого вооружения в ОРДЛО больше, чем в Великобритании и Франции вместе взятых. Фото: Reuters

Минск - это не международный договор, а политические соглашения. Этот документ по статусу не такой, каким, например, был Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Даже тот договор, который является обязательным для выполнения, - Москва нагло разрушила. Эти же договоренности не гарантируют суверенитета Украины, не является международно-правовым документом. Их можно изменять, дополнять.

На момент подписания Минских соглашений все усилия были направлены на остановку полномасштабного вторжения России. Украина, Франция и Германия пытались добиться прекращения огня. Любые обсуждения, что Минск накладывает на Украину обязательства, не имеют смысла. Ведь не выполнено ключевое требование о выводе российского оружия, регулярных войск РФ, которые точно были на нашей территории. До сих пор из России возят топливо и другие ресурсы террористам. Агрессия продолжается. Российских танков, БМП, самоходных установок, тяжелого вооружения в ОРДЛО больше, чем в Великобритании и Франции вместе взятых. Пересечение украинской границы российской техникой зафиксировано документально", - объясняет эксперт.

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"Дело не в Минске. Украина должна быть сильная, чтобы переломить ситуацию", - отмечает он.

"Ведь переговоры в Трехсторонний контактной группе касаются конкретных гуманитарных вещей. Как выплатить деньги пенсионерам, живущих на оккупированных территориях. Как восстановить работу электростанции, которую уничтожили российские наемники. Минск - не про войны, а про хоть какое-то облегчение жизни людей по обе стороны линии соприкосновения в условиях войны России против Украины, что продолжается", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Крана" от 19 ноября.

Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, в случае полного прекращения конфликта и демилитаризации ОРДЛО предусматривает проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава делегации Украины в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук.