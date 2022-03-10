Минобразования рекомендует возобновить учебный процесс в безопасных районах

Учебный процесс в школах возобновится. Фото: euroradio.fm

25 февраля 2022 года Министерство образования и науки Украины ввело двухнедельные каникулы в связи с началом войны на территории страны. В некоторых регионах ситуация более спокойная и контролируемая, поэтому министр образования Сергей Шкарлет порекомендовал возобновить учебный процесс в наиболее возможной безопасной и комфортной форме.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сейчас МОН рекомендует регионам после завершения каникул организовывать работу учебных заведений в зависимости от конкретной ситуации:

- временная приостановка образовательного процесса (выполнение работниками учебных заведений мероприятий и задач, определенных военно-гражданской администрацией);

- организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения или использованию ее элементов (по согласованию с военно-гражданской администрацией).

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В местностях, где не ведутся активные боевые действия, имеется стабильный интернет и возможно организовать дистанционное обучение или использовать отдельные его элементы рекомендовано начать образовательный процесс.

Для учащихся учреждений общего среднего образования из числа временно внутренне перемещенных лиц (лица, вследствие агрессии Российской Федерации эвакуированные с места постоянного проживания) обучение также может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной форме: экстернатной, семейной (домашней).

Также учащиеся из числа внутриперемещенных лиц могут временно посещать (по заявлению одного из родителей) заведения общего среднего образования по месту временного пребывания.

В любом варианте рекомендуется использовать имеющиеся электронные ресурсы, прежде всего Всеукраинскую школу онлайн, региональные платформы, ресурсы учебных заведений, в том числе частных.

МОН призвало местные органы управления образованием помочь организовать подключение к дистанционной форме обучения соискателей образования, в том числе из числа внутриперемещенных лиц.

Также МОН сейчас разрабатываются рекомендации по организации специальной помощи в овладении образовательным материалом и наверстании пропущенного для учеников из регионов, где невозможно проводить образовательный процесс, разрушена образовательная инфраструктура.

В Ивано-Франковской и Львовской областях с 14 марта возобновляется образовательный процесс. Будут обучаться и дети, которые переселились из других областей. В Ивано-Франковской области начнут работу школы, колледжи и училища. Также в области приступили к регистрации на обучение учащихся, переселившихся из других областей.