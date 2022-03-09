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среда, 09 марта 2022 19:44

В двух областях заработают школы

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В двух областях заработают школы
В двух областях заработают школы. Форма обучения зависит от безопасности на местности. Фото: УНИАН

В Ивано-Франковской и Львовской областях с 14 марта возобновляется образовательный процесс. Будут обучаться и дети, которые переселились из других областей.

В Ивано-Франковской области начнут работу школы, колледжи и училища. Также в области приступили к регистрации на обучение учащихся, переселившихся из других областей.

"Уже с понедельника, 14 марта, рассматриваем возможность возобновления обучения в школах, колледжах и профессиональных училищах. Речь идет о возобновлении образовательного процесса в формате дистанционного обучения", – сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

На Львовщине планируют возобновить обучение в школах в разных форматах – очном, смешанном или дистанционном.

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Форма обучения будет зависеть от ситуации безопасности на местности.

"9 марта каждое учреждение образования должно определиться с формой обучения. Для этого необходимо учесть факторы безопасности учащихся и педагогов, особенности деятельности каждой школы в условиях военного состояния. Информация подается в отделы образования райгосадминистраций", - рассказали в Департаменте образования и науки Львовской ОГА.

Также каждое заведение должно обеспечить возможность приобщиться к обучению временно переехавшим на Львовщину детям из-за агрессии РФ.

Для школьников, временно переселившихся из других областей, а также для тех, кто находится за пределами области или Украины, создали Дистанционную школу "Учиться просто" (ДШ "ОП").

"Школа будет обеспечивать преподавание всех предметов (интегрированных курсов), предусмотренных типовыми образовательными программами для ЗЗСО. Преподавателями ДШ на волонтерских началах являются лучшие педагоги области.

Школа снабжена учебным контентом; выполненные учащимися задания будут проверять, а результаты будут учитываться. Родные и ученики ДШ "ОП" получат (по требованию) выписку из электронного журнала с оценками для представления в учебное заведение по постоянному месту жительства", – сообщили в департаменте образования.

Для учащихся 7-11 классов ДШ начинает учебный процесс 14 марта. С 21 марта учиться в Школе смогут учащиеся 5-6 классов.

Зарегистрироваться для обучения в дистанционной школе можно по ссылке.

Для лиц, нуждающихся в более детальном разъяснении, будет работать "Горячая линия".

Телефоны "горячей линии":

096 014 37 08
093 547 37 83

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

25 февраля МОН рекомендовало приостановить учебный процесс и объявить двухнедельные каникулы.

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