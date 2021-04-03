Минобороны показало строительство первого самолета Ан-178 для ВВС

Фото: Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны опубликовало фотоотчет о сборке первого Ан-178-100Р.

До конца мая планируют закончить изготовление фюзеляжа, в июне - пристыковать крылья и установить хвостовое оперение. Об этом со ссылкой на слова министра обороны Украины Андрея Тарана сообщает его пресс-служба.

"Воздушные силы ВСУ ждут эту крылатую машину, которая должна заменить транспортные самолеты предыдущего поколения", - подчеркивает Таран.

Он сообщил, что начатое "омоложение" армейской транспортной авиации даст толчок другим качественным изменениям всего военного авиапарка.

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Среди преимуществ Ан-178:

1. Опускается на основных стойках. Это ускоряет загрузку и выгрузку военной техники, которая своим ходом заезжает в кабину.

2. Транспортирует 86 десантников, вооружение и легкую военную технику.

Ранее мы сообщали, что украинская армия получит новые многофункциональные самолеты. Речь идет об американских F-15 и шведских JAS39 Gripen.