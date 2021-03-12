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пятница, 12 марта 2021 12:57

Украинские ВВС могут получить новые самолеты

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Украинские ВВС могут получить новые самолеты
Украина вынуждена заменить свой воздушный флот. Фото: ВВС США

Украинская армия может получить новые многофункциональные самолеты - американские F-15 или шведские JAS39 Gripen

Командующий Военно-воздушными силами Сергей Дроздов заявил об этом во время презентации народным депутатам плана развития Воздушных сил-2035, сообщает mil.in.ua.

"Командование ВВС Украины рассматривает с углублением отношений со странами-партнерами переход на современный американский самолет 5-го поколения F-35", - сказал он.

В течение следующих 10 лет из состава воздушного флота нужно будет вывести основные образцы боевой техники, которая стоит на вооружении.

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Для перевооружения ресурсов оборонного бюджета Украины недостаточно, сказал Дроздов. Он считает, что для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

"Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством", - сказал он.

Нацгвардия начинает разработку институциональной доктрины НГУ по подходам военных формирований стран НАТО. Представители группы советников по вопросам доктрины и образования - DEAG - U.S. Embassy Kyiv Ukraine совместно с представителями Вооруженных сил Канады провели семинар по разработке доктрины, сообщает пресс-служба МВД.

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