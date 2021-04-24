Министр Степанов сменил пальто за четверть миллиона на плащ за 100тысяч

Министр Степанов в скандальном пальто. Фото: Яворивская РГА

Министр здравохранения Максим Степанов, видимо, решил быть немного скромнее в своём выборе гардероба, и сменил пальто за четверть миллиона грн, которое вызвало столько шумихи в СМИ, на более дешевый вариант верхней одежды - плащ итальянского бренда за 100 тысяч гривен.

Глава украинского Министерства любит хорошую и не дешёвую одежду, предпочтительно люксовых марок, информируют Экономические новости.

После скандала со знаменитым пальто ручной работы итальянского модного дома Kiton, стоимостью около 250 тысяч гривен, Максим Степанов решил быть немного скромнее в своих предпочтениях и сменил тёплую верхнюю одежду на лёгкий шелковый плащ именитого итальянского дома "Massimo Sforza".

Этот итальянский бренд люксовой одежды для мужчин хорошо известен знатокам и ценителям эксклюзивной и качественной верхней одежды.

С 1994 года "Massimo Sforza" успешно работает в коллаборации с хорошо известной и любимой украинскими политиками, элитной маркой класса люкс "Brioni" в качестве дизайнера и производителя.

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Стоимость весеннего лёгкого шелкового тренча Максима Степанова составляет порядка 100 тысяч гривен. Это, безусловно, немного дешевле нежели его пальто за четверть миллиона, которое вызвало ранее волну гнева и возмущения в украинском обществе.