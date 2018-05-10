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четверг, 10 мая 2018 18:37

Министр сообщил, будет ли новая волна мобилизации

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Министр сообщил, будет ли новая волна мобилизации
Сейчас нет необходимости в новой волны мобилизации. Фото: "Антикор"

В Украине нет необходимости в новой волне мобилизации, заявил министр обороны Степан Полторак.

"На сегодняшний день я не вижу такой необходимости, несмотря на угрозы, которые есть со стороны России", - сказал он, передает "Обозреватель".

В Украине создан резерв, первая очередь - 150 тысяч. Есть резерв вооружения и техники. Вырос уровень мотивации и подготовки личного состава. Военкоматы могут быстро разворачиваться и работать на полную мощность, говорит Полторак.

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Военнослужащий, только что подписал контракт, получает не менее 7500-7600 грн зарплаты. Получает поощрение, если продлевает контракт. Офицер, командир бригады, если проходит службу не в зоне контртеррористической операции, получает 16 тыс. В зоне получает надбавки.

"10 тыс. гривен получают все одинаково - что генерал, солдат", - добавил министр.

Россия возобновила мощности трех армий и может начать открытую вооруженную агрессию против Украины. Так считает Степан Полтарак, министр обороны Украины.

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