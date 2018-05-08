Россия восстановила три армии - Полторак

Россия возобновляет военные мощности, чтобы держать в напряжении Европу и готовить резерв для нападения на Украину. Фото: 1NEWS.COM.UA

Россия возобновила мощности трех армий и может начать открытую вооруженную агрессию против Украины.

Так считает Степан Полтарак, министр обороны Украины.

"Нам с вами не стоит мечтать, что Россия отказалась от агрессивной политики в отношении Украини. РФ, кроме двух террористических армейских корпусов, сформированных в Донецкой и Луганской областях, развернула мощную группировку на границе с Украиной. Там примерно 80 тысяч личного состава, 900 танков, более 1000 артсистем, более чем 400 установок залпового огня. Россия возобновила три армии, задачей которых во времена холодной войны было создавать напряженность в Европе.

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РФ строит мощную границу, которую можно использовать для начала открытой агрессии против Украины. На сегодня, по данным разведки, в России нет группировки, способной провести полномасштабную агрессию против Украины. Но созданная инфраструктура дает возможность нарастить военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев, в основном силами Западного и Южных военных округов", - сказал Полторак в интервью.

Тем временем бойцы ВСУ остановили наступление террористов на Донбассе и заблокировали их продвижение вглубь украинской территории.