Министр обороны Британии вышел в море под Одессой

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон приехал в Одессу.
Он вышел в море на таком же украинском бронекатере, как и те, которые захватили россияне в Керченском проливе, сообщает ВВС.
"Мы говорим России и президенту Путину, что они не могут действовать не уважая и несмотря на международное законодательство, международные нормы", - заявил министр обороны Великобритании.
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Он также пообещал родственникам захваченных моряков делать все возможное для их возвращения на родину.
В Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для определения необходимой помощи украинским военным.
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