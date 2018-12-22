Министр обороны Британии вышел в море под Одессой

Гэвин Уильямсон вышел в море у Одессы. Фото: zik.ua

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон приехал в Одессу.

Он вышел в море на таком же украинском бронекатере, как и те, которые захватили россияне в Керченском проливе, сообщает ВВС.

"Мы говорим России и президенту Путину, что они не могут действовать не уважая и несмотря на международное законодательство, международные нормы", - заявил министр обороны Великобритании.

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Он также пообещал родственникам захваченных моряков делать все возможное для их возвращения на родину.

В Украину прибудет группа военнослужащих Военно-морских сил Великобритании для определения необходимой помощи украинским военным.