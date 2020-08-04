Министр обещает высаживать пассажиров Укрзализныци в красных зонах

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 252
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 279
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 17298
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3636
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 891
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6660
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
5
4
3
6
24
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото
На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото
Пахлава, вино, креветки - как украинцы отдыхают на Черном море
Пахлава, вино, креветки - как украинцы отдыхают на Черном море
Видео
Все видео
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 252
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6660
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1422
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 17:37

Министр обещает высаживать пассажиров Укрзализныци в красных зонах

  Комментировать
Министр обещает высаживать пассажиров Укрзализныци в красных зонах
В красных зонах пассажиры смогут покинуть вагон поезда, но вернуться назад - нет. Фото: Reuters

Пассажирские поезда Укрзализныци соответствующего сообщения будут останавливать в красных зонах для высадки пассажиров.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.

"Мне кажется, надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд, заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать - это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - сказал Криклий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нет пьянству в поездах: "слуги народа" готовят новый законопроект

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая зеленую зону. Наиболее жесткий карантин будет действовать в красной. Переход региона из одной зоны в другую возможен при условии, что там 5 дней подряд есть изменения одного из определенных показателей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министр обещает высаживать пассажиров Укрзализныци в красных зонах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 61651
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 17298
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 6633
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 6589
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
10
 Просмотров: 5805
Общество
На берегу реки откопали лодку племени, убившего киевского князя Игоря
На берегу реки откопали лодку племени, убившего киевского князя Игоря Просмотров: 477
"Дома жить нравится больше" - как реформируют интернаты на Тернопольщине
"Дома жить нравится больше" - как реформируют интернаты на Тернопольщине
 Просмотров: 126
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 1530
Проводников поездов "вооружат" газовыми баллончиками
Проводников поездов "вооружат" газовыми баллончиками Просмотров: 81
Волынская область усиливает карантин
Волынская область усиливает карантин Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
6
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
4
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
Голосов: 52571
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua