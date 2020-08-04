Министр обещает высаживать пассажиров Укрзализныци в красных зонах

В красных зонах пассажиры смогут покинуть вагон поезда, но вернуться назад - нет. Фото: Reuters

Пассажирские поезда Укрзализныци соответствующего сообщения будут останавливать в красных зонах для высадки пассажиров.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины.

"Мне кажется, надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд, заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать - это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - сказал Криклий.

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С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая зеленую зону. Наиболее жесткий карантин будет действовать в красной. Переход региона из одной зоны в другую возможен при условии, что там 5 дней подряд есть изменения одного из определенных показателей.