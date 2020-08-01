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суббота, 01 августа 2020 09:51

С 1 августа действуют новые правила карантина: что изменилось

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Автор: dengi.informator.ua
  С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную"
С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную"

С сегодняшнего дня, 1 августа, адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленую" зону. Наиболее жесткий карантин будет действовать - в "красной". Переход региона с одной в другую зону возможен при условии, что там 5 дней подряд есть изменения одного из определенных показателей.

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Решение об усилении или отмене ограничений будет приниматься на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона. Его будут обновлять не чаще, чем один раз в 5 дней.

Как определять зону

Регионом с широким распространением Covid-19 считается тот, где присутствует один из этих признаков:
1. Загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным Covid-19 составляет более 50%;
2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. yаселения в течение последних 7 дней
3. Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11%;
4. Показатель динамики роста случаев инфицированияCovid-19 составляет более 10%.
5. Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней.

Карантинное разделение Украины на зоны

"Зеленая" зона условно считаться безопасной в период карантина. В нее будут входить те территории, где показатели будут в норме. Согласно делению, сейчас в нее входит большинство областей Украины. Это Киевская, Полтавская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Луганская области.

В "желтой" зоне, которую Минздрав определил как "буферную", находится 40 регионов. Там нет актуальных особенностей, которые отличают ее от зеленой. Области, которые в ее списке, находятся в шаге от оранжевой и красной зон.

В "оранжевую" зону отнесли 10 регионов: в Волынской области - Луцкий и Любашевский районы; Ивано-Франковской области - город Ивано-Франковск и Тисменицкий район, во Львовской области - Львов, Николаевский район, Самборский район, Пустомытовский район, в Тернопольской области - город Бережаны и Бучацкий район.

В "красной" зоне, которая является критичной с распространением коронавируса, входит три региона: город Луцк, Тернополь и в Черновицкой области - Кицманский район.

На все новые правила остаются в силе - один человек на 5 кв м в зданиях, ношение масок или респираторов в общественных зданиях и транспорте, социальная дистанция в 1,5 м и личная гигиена.

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Зеленая зона

Под запретом проведения массовых мероприятий, с участием до одного человека на 5 кв метров; киносеансы или проведения культурных мероприятий, где в залах будет заполнено более половины мест; перевозить в общественном транспорте больше людей, чем в салоне мест для сидения.

Желтая зона

Запрещено посещать дома престарелых, учреждения социальной защиты. Разрешается только тем, кто предоставляет услуги кризисно, также нужно соблюдать запреты зеленой зоны.

Автор: Telegram Коронавирус инфо
  Какие ограничения будут действовать с 1 августа
Какие ограничения будут действовать с 1 августа

Оранжевая зона

Запрещается работа хостелов, туристических баз. Исключение - гостиницы; работа развлекательных заведений, ресторанов после 24:00 и до 7:00 часа; плановые госпитализации в больницах (кроме оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов, предоставление помощи беременным, роженицам, новорожденным; больным с онкологическими заболеваниями оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, проведение других неотложных и срочных мер) работа спортзалов, фитнес-центрви, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; массовые мероприятия могут проводиться из расчета: один человек на 20 кв и не более 100 человек. Также действуют запреты желтой зоны.

Красная зона

Запрещается работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров. Исключение - продажа продуктов питания, горючего, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, пестициды и агрохимикаты. тому подобное. Также действуют запреты оранжевой зоны.

Пересечение государственной границы

От 1 августа при пересечении границы из стран "зеленой" зоны нужно будет предоставить только страховой полис. Для тех, кто едет из стран с "красной" зоны надо полис, а также 14-дневная самоизоляция или отрицательный ПЦР-тест.

С 1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.

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Дата
01
августа

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