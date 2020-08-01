С 1 августа действуют новые правила карантина: что изменилось

С сегодняшнего дня, 1 августа, адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.
Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая "зеленую" зону. Наиболее жесткий карантин будет действовать - в "красной". Переход региона с одной в другую зону возможен при условии, что там 5 дней подряд есть изменения одного из определенных показателей.
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Решение об усилении или отмене ограничений будет приниматься на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона. Его будут обновлять не чаще, чем один раз в 5 дней.
Как определять зону
Регионом с широким распространением Covid-19 считается тот, где присутствует один из этих признаков:
1. Загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным Covid-19 составляет более 50%;
2. Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. yаселения в течение последних 7 дней
3. Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составляет более 11%;
4. Показатель динамики роста случаев инфицированияCovid-19 составляет более 10%.
5. Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней.
Карантинное разделение Украины на зоны
"Зеленая" зона условно считаться безопасной в период карантина. В нее будут входить те территории, где показатели будут в норме. Согласно делению, сейчас в нее входит большинство областей Украины. Это Киевская, Полтавская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Луганская области.
В "желтой" зоне, которую Минздрав определил как "буферную", находится 40 регионов. Там нет актуальных особенностей, которые отличают ее от зеленой. Области, которые в ее списке, находятся в шаге от оранжевой и красной зон.
В "оранжевую" зону отнесли 10 регионов: в Волынской области - Луцкий и Любашевский районы; Ивано-Франковской области - город Ивано-Франковск и Тисменицкий район, во Львовской области - Львов, Николаевский район, Самборский район, Пустомытовский район, в Тернопольской области - город Бережаны и Бучацкий район.
В "красной" зоне, которая является критичной с распространением коронавируса, входит три региона: город Луцк, Тернополь и в Черновицкой области - Кицманский район.
На все новые правила остаются в силе - один человек на 5 кв м в зданиях, ношение масок или респираторов в общественных зданиях и транспорте, социальная дистанция в 1,5 м и личная гигиена.
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Зеленая зона
Под запретом проведения массовых мероприятий, с участием до одного человека на 5 кв метров; киносеансы или проведения культурных мероприятий, где в залах будет заполнено более половины мест; перевозить в общественном транспорте больше людей, чем в салоне мест для сидения.
Желтая зона
Запрещено посещать дома престарелых, учреждения социальной защиты. Разрешается только тем, кто предоставляет услуги кризисно, также нужно соблюдать запреты зеленой зоны.
Оранжевая зона
Запрещается работа хостелов, туристических баз. Исключение - гостиницы; работа развлекательных заведений, ресторанов после 24:00 и до 7:00 часа; плановые госпитализации в больницах (кроме оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов, предоставление помощи беременным, роженицам, новорожденным; больным с онкологическими заболеваниями оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, проведение других неотложных и срочных мер) работа спортзалов, фитнес-центрви, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; массовые мероприятия могут проводиться из расчета: один человек на 20 кв и не более 100 человек. Также действуют запреты желтой зоны.
Красная зона
Запрещается работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров. Исключение - продажа продуктов питания, горючего, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, пестициды и агрохимикаты. тому подобное. Также действуют запреты оранжевой зоны.
Пересечение государственной границы
От 1 августа при пересечении границы из стран "зеленой" зоны нужно будет предоставить только страховой полис. Для тех, кто едет из стран с "красной" зоны надо полис, а также 14-дневная самоизоляция или отрицательный ПЦР-тест.
С 1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.
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