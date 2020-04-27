Министр назвал дату, когда поедет транспорт

Транс заработает, но с ограничениями и контролем. Фото: pixabay

Восстановление городского, пригородного и междугородного транспортного сообщения планируют с 12 мая.

Однако, многое зависит от того, как вирус будет распространяться до этой даты, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Ліга.Бізнес".

"Да. Мы планируем 12 мая восстанавливать активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров - невыгодно. Выгоднее не летать", - сказал он.

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По словам Криклия, будут маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

"Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируют. Самое главное, нужно будет "плюс" от Минздрава - у них первая скрипка", - рассказал Криклий.

Снять ограничения на работу продуктовых рынков просит Кабмин городской голова Львова Андрей Садовый. Разрешить работу малого и среднего бизнеса просят также местные власти Днепра и Ивано-Франковска.