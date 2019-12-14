Миллион от королевы Елизавета II ищет работника на новую должность

Елизавета II ищет СММщика для ведения ее социальных страниц в интернете Фото: cosmo.ru

Для королевы Королева Елизавета II ищут работника на новую должность. СММщик должен вести страницы королевы в фейсбуке, инстаграме и твиттере.

О таком решении сообщили в Букингемском дворце, разместив объявление на LinkedIn.

Для наемного человека обещают к 50 000 фунтов в год - это 1,5 млн грн. Также избран кандидат получит бесплатные обеды, 33-дневный ежегодный отпуск и офис в столице Британии с видом на Лондонский мост.

В обязанности королевского СММщика будет входить публикация контента по государственным визитов Елизаветы, ее продвижение в социальных сетях, объявления о помолвке и дни рождения членов королевской семьи и обучение молодых сотрудников.

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Недавно для королевы Елизаветы II искали менеджера по путешествиям.

Он должен организовывать путешествия королевской семьи, контролировать все перелеты и поездки, а также сопровождать королеву во время государственных визитов.

После скандального интервью среднего сына Елизаветы II о связи с секс-преступником Джеффри Эпштейном принца Эндрю отстранили от общественных обязанностей. Ему велели найти новое место для ведения бизнеса. Елизавета II была обеспокоена тем, что скандал запятнает репутацию королевской семьи. Сам Эндрю подтвердил, что идет, "чтобы не мешать работе родственников и благотворительных организаций, с которыми ранее сотрудничал".