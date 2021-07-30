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пятница, 30 июля 2021 11:25

Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить

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Международный ковидний сертификат и международное свидетельство о вакцинации - это разные документы. Объединяет их то, что они позволят гражданам Украины путешествовать в условиях пандемии.

О различиях в документах рассказали в НСЗУ.

"Такие документы, как ковидний сертификат и международное свидетельство о вакцинации, позволят украинцам заново открыть для себя международные путешествия", - рассказал директор Департамента развития электронной системы охорны здоровья Национальной службы здоровья Украины Дмитрий Черныш.

Автор: facebook.com/nszu.care
  Форма международного свидетельства о вакцинации
Форма международного свидетельства о вакцинации

Международное свидетельство о вакцинации

Международное свидетельство о вакцинации уже могут получить те, кто получил полный курс вакцинации от Covid-19. Он используется для заграничных путешествий и соответствует международным нормам.

Указанный документ можно получить только в бумажной форме в СВИГ семейного врача или любого другого врача, заведение которого подсоединен к электронной системе. Международное свидетельство о вакцинации заполняется на английском или французском языке, дополнительно дублируется на украинском.

Бланк такого свидетельства не обязательно должно быть желтого цвета. Его можно распечатать на обычной бумаге и заполнить вручную.

В этом документе обязательно должны быть следующие данные:
фамилия имя отчество пациента латиницей - так, как это указано в загранпаспорте гражданина;
данные документа, удостоверяющего личность (номер и серия паспорта)
О врача, а также учреждение здравоохранения, в котором совершили вакцинацию, с соответствующими печатями и подписями
дата прививки, название вакцины, название производителя, ее серийный номер.

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Международный ковидний сертификат

В Украине продолжается бета-тестирование международных ковидних сертификатов, разработанных в соответствии с требованиями Евросоюза и ВОЗ. Документ можно будет получить в приложении "Дія" и у своего семейного врача. Информация, содержаться в этом документе, зависит от оснований его получения.

Основаниями формирования ковидного сертификата могут быть информация о:
вакцинацию пациента против Covid-19
клинические показатели, которые свидетельствуют, что пациент перенес Covid-19
отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, международный сертификат обязательно содержать персональную информацию о пациенте.

Должны быть в наличии:
фамилия имя отчество пациента кириллицей и латиницей по правилам транслитерации или как в загранпаспорте гражданина;
данные документп, удостоверяющий личность;
печать и информация о медицинском учреждении и врача, который осуществил запись в электронную систему здравоохранения, на основе чего сформирован сертификат.

"Если пациент вакцинировался, но врач при этом не внес информацию, или внес некорректно, пациент не сможет сформировать ковидний сертификат через приложение "Дія". В этом случае пациенту придется обратиться к врачу, который осуществлял вакцинацию, для того, чтобы этот факт был внесен к электронной системе здравоохранения. Впоследствии ковидний сертификат можно будет получить у семейного врача ", - пояснил Дмитрий Черныш.

Также впоследствии ковидни сертификаты можно будет получить в центрах предоставления административных услуг.

Документ формируют как для применения в Украине - например, посещение массовых мероприятий, так и для зарубежных поездок. В этом случае придется дождаться признания ковидного сертификата международного образца страной следования.

С 1 июля в приложении "Дія" начали тестирование "ковидных сертификатов".

В нем может принять участие любой, кто получил уже 2 дозы вакцины.

ОБ этом сообщил в фейсбуке глава Минцифры Михаил Федоров

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