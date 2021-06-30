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среда, 30 июня 2021 00:34

Украина запускает тестирование цифровых Covid-паспортов

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Украина запускает тестирование цифровых Covid-паспортов
Украина будет тестировать Covid-сертификаты. Фото: Сегодня

С 1 июля в приложении "Дия" начнется тестирование "ковидных сертификатов".

В нем может принять участие любой, кто получил уже 2 дозы вакцины, сообщил в фейсбуке глава Минцифры Михаил Федоров.

"Бета-тест стартует 1 июля. Все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Кто может принять участие в бета-тесте? Каждый желающий, кто получил две дозы вакцины от Covid-19 на территории Украины", - написал он.

"Мы - одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов. Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ", - добавил Федоров.

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Ковид-сертификат - это документ, подтверждающий статус о вакцинации в Украине и других странах. Все, кого вакцинировали препаратом Covishield, не могут попасть в Евросоюз. Пока это касается жителей Индии.

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