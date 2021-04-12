Между Украиной и Турцией существует альянс. России надо с этим считаться

Игорь Семиволос: "Эрдоган может использовать украинское направление для сдерживания России". Фото: Радио Свобода

Причина встречи Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом – российская угроза. Зеленскому важно услышать слова поддержки от турецкого президента и получить ресурсы. Продемонстрировать россиянам, что альянс между Украиной и Турцией существует. С ним надо считаться. Об этом Gazeta.ua рассказал директор Центра ближневосточных исследований 54-летний Игорь Семиволос.

У Эрдогана есть определенные обязательства в отношениях с Россией. Он будет реализовывать ту политику, которую считает оптимальной. Демонстрируя поддержку Украине, Эрдоган может торговаться с Путиным. Сейчас украинское направление для турецкого лидера перспективное, потому что его можно использовать для сдерживания России, считает эксперт.

"Согласие Эрдогана принять участие в "Крымской платформе" непосредственно на вопрос Крыма не повлияет. Но – это демонстрация его приверженности Украине. Подобные международные соглашения направлены на то, чтобы подчеркнуть свою позицию, что довольно четко продемонстрировала Турция. Есть куда двигаться и с кем работать", – рассказал он.

10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств подписали совместную декларацию. Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, выступает в защиту крымских татар.