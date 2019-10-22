Метеорологи объяснили, что происходит с воздухом над Украиной

Показатели скопления оксида углерода были в пределах предельно допустимой концентрации. Фото: www.rbc.ua

Метеорологи не подтвердили высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в Украине.

Концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве показатели скопления оксида углерода были в пределах предельно допустимой концентрации - 0,4-1,0 ПДК, в Виннице - 0,3-0,4 ПДК, в Харькове - 0,3-0, 8 ПДК, в Кропивницком - 0,6 ПДК.

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"Вообще, за последние дни концентрации оксида углерода, которые характеризовались как высокие, на сети мониторинга гидрометслужбы не зарегистрированы", - подчеркнули метеорологи.

В обсерватории говорят, что туманы и приземные инверсии, когда образуются, то задерживают слой воздуха. Они действительно могут способствовать накоплению загрязняющих веществ. Но, по данным наблюдений на сети мониторинга гидрометслужбы, в последние дни высоких уровней загрязнения оксидом углерода не зафиксировали.

Украину с утра 21 октября накрыло облаком угарного газа. Уровень загрязнения самый высокий в Европе, наряду с промышленно загрязненными районами Китая. Карта распространения угарных газов не совпадает с картой распространения тумана.