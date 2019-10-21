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понедельник, 21 октября 2019 12:42

Украину накрыло облаком угарного газа

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Украину накрыло облаком угарного газа
По мнению специалистов, причиной загрязнения воздуха может быть массовое сжигание стерни и листьев. Фото: "УНИАН"

Украину с утра 21 октября накрыло облаком угарного газа. Уровень загрязнения самый высокий в Европе, наряду с промышленно загрязненными районами Китая.

"Я не знаю, проблема только ли в сжигании стерни и листьев. Разве юг и запад Украины их не палят? Но там нет такой концентрации угарных газов. Какова же на самом деле причина? Будут ли официальные заявления органов власти? Чем мы травимся? Речь не идет о загрязнение микрочастицами/пылью. Речь идет о загрязнение угарным газом, который не имеет цвета и запаха. Его распространение фиксируется космическими спутниками", - написал в Facebook активист Евгений Сойкин.

Он говорит, что карта распространения угарных газов не совпадает с картой распространения тумана. А он не представляет опасности отравления.

"Гипотеза, что это жгут стерню и листьев разрушается фактом, что распространение угарного газа фактически останавливается на границе Киевской и Житомирской областей. Кроме того, отсутствие чрезмерного загрязнения над Одессой и Львовом нивелирует гипотезу о том, что это может быть следствие концентрации автомобилей. Похоже, есть какие-то другие серьезные источники проблемы, которые пока не установлены или замалчиваются", – считает активист.

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По мнению специалистов, учитывая тот факт, что в Украине нет такой концентрации предприятий, как, например, в Китае, причиной загрязнения воздуха может быть массовое сожжение листьев, передает "УНИАН".

"Уже длительное время преобладает над Украиной антициклональный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль... Если брать во внимание сезон массового опадения листьев, количество выкопанных сухих плетей на огородах, подготовку огородов и полей к зимнему периоду, огромные масштабы сжигания, на пещерном уровне – сознание многих граждан, почти полное отсутствие наказания за сжигание травы, бездействие соответствующих структур в хотя бы регулярных предупреждениях и объяснениях, то картина выглядит печальной", – говорит синоптик Наталья Диденко.

Власти Киева ограничили въезд грузовых автомобилей из-за загрязнения воздуха. Власти столицы будет бороться с загрязнением по-новому.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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