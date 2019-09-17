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вторник, 17 сентября 2019 16:10

Металлическая клетка и ток – Карпюк о пытках в российских тюрьмах

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Металлическая клетка и ток – Карпюк о пытках в российских тюрьмах
Николай Карпюк рассказал о пытках во время плена в тюрьме в РФ. Фото: antikor

Николай Карпюк, политзаключенный, которого приговорили к 22,5 годам за участие в Чеченской войне, рассказал о пытках во время плена в тюрьме в РФ.

"Но я в войне не участвовал", - говорит Карпюк о причине осуждения, пишет espreso.

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Карпюка освободили по формуле 35 на 35.

"После завершения пыток отношение было нормальное. Во Владикавказе на Пушкинской 10 полицейские относились нормально. А пытки были с 21 по 25 марта. Каждую ночь вывозили, подсоединяли электрический ток и не давали в течение этого времени спать. После пыток выводили в комнату для следствия, там металлическая клетка 1 * 1, там держали сутками и не давали спать", - говорит Карпюк.

Во вторник, 17 сентября, в 14:30 в помещении информационного агентства "Укринформ" состоится пресс-конференция бывшего пленника Кремля Николая Карпюка.

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