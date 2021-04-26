Месяц до ВНО! Три шага, как подготовиться онлайн и бесплатно

До ВНО 2021 осталось меньше месяца. Эффективно использовать время до события Х поможет бесплатная геймифицированная платформа iLearn. Это три в одном: помощник, репетитор и тренажер одновременно!

Украинский центр оценивания качества образования и ГС "Освитория" подготовили официальные разъяснения к пробному ВНО 2021

В этом году ВНО несколько изменилось: тесты по украинскому языку будут 2-х уровней сложности, впервые математика среди обязательных предметов для ВНО, количество которых в этом году, кстати, увеличилось до 3-х. Учебный процесс в 2020-2021 преимущественно был организован дистанционно, что привело к повышению уровня стресса у учащихся и учителей. А изменения в тестировании лишь добавили причин для паники.

Но что объединяет всех будущих абитуриентов, так это желание удачно сдать тесты и получить заветные баллы для поступления.

Поможет в этом бесплатная геймифицированная платформа iLearn с учебными онлайн-курсами, тестами и вебинарами. Платформу запустил общественный союз "Освитория", и уже более 135 тысяч старшеклассников воспользовались ею для бесплатной подготовки к ВНО.

Платформа помогает создать равные возможности в доступе к качественному образованию, независимо от места проживания или социального статуса. В частности, среди пользователей iLearn - дети, обучающиеся в интернатах или проживающие на временно оккупированных территориях.

Шаг 1: Посмотреть официальные видеорозъяснення к пробному ВНО 2021

Чтобы помочь каждому выпускнику подготовиться, Украинский центр оценивания качества образования и ОС "Освитория" при поддержке МФ "Возрождение" подготовили официальные разъяснения к пробному ВНО 2021. Это 43 подробных учебных видеоролика из 11 предметов.

В видео эксперты объясняют, на что обратить внимание, в чем суть и особенность каждой задачи, а также делятся определенными лайфхаками. Все учебные материалы доступны на платформе и YouTube канале iLearn.

Когда ознакомлен со всеми "подводными камнями" ВНО, сдавать его будет значительно легче.

Шаг 2: Участвовать в регулярных вебинарах по основным предметам

Вебинары с опытными специалистами проходят еженедельно на платформе iLearn. Это аналог онлайн-урока с репетитором, однако бесплатно! Каждый ученик может разбирать задачи по 6 предметам: украинскому языку и литературе, математике, химии, биологии, английскому языку и истории Украины.

В этом году в перечень обязательных предметов добавилась математика. К ВНО по этой дисциплине на платформе iLearn детей готовит эксперт Украинского центра оценивания качества образования и преподаватель НаУКМА Юрий Захарийченко: "Темы вебинаров построены исключительно по программе ВНО, около 90% задач были на ВНО по математике за предыдущие годы. Цель каждой встречи с учениками - за короткое время предоставить максимум полезной информации. Все вебинары выложены на YouTube канале iLearn, поэтому все ученики могут их просматривать, даже несколько раз для повторения. Также ученики получают ответы на свои комментарии, которые они оставляют после вебинара. Каждый вебинар насыщен компетентностными задачами, математическими фокусами, спецэффектами, лайфхаками, которые мотивируют и вдохновляют слушателей", - говорит преподаватель.

Украинский центр оценивания качества образования и ГС "Освитория" подготовили официальные разъяснения к пробному ВНО 2021

Следить за расписанием вебинаров можно в telegram-канале или на Instagram-странице.

Шаг 3: Прокачать интеллектуальные мышцы на тренажере ВНО

На платформе iLearn появился новый сервис - Тренажер ВНО. Он поможет школьникам проверить теоретические и практические знания для подготовки к внешнему независимому оцениванию.

Регулярные занятия с тренажером натренируют ум, память и помогут детям избавиться от страха перед тестированием. В нем можно регулировать темп прохождения тестов, выбирать необходимый формат подготовки, а также предусмотрен анализ ответов и формирования статистики успеваемости учащихся.

Создание сервиса профинансировано компанией Coca-Cola HBC Ukraine, которая сотрудничает с ОС "Освитория" с 2015 года. При поддержке компании стало возможным ввести геймификацию платформы, записать новые онлайн-курсы и проводить вебинары, а теперь и запустить Тренажер ВНО.

Кроме того, все пользователи платформы, которые будут готовиться к ВНО с использованием тренажера, могут принять участие в розыгрыше подарков от Coca-Cola и выиграть PlayStation 4, а также рюкзаки и футболки. Конкурс продлится до 21 мая включительно, а для участия достаточно зарегистрироваться на платформе.

Украинский центр оценивания качества образования и ГС "Освитория" подготовили официальные разъяснения к пробному ВНО 2021

Об ОС "Освитория" "Освитория" - это неприбыльный общественный союз, который развивает образование в Украине путем предоставления доступа к качественному образованию детям, создания инновационных учебных заведений, развития учителей и реформирования образовательной отрасли. Организация-учредитель "Новопечерские школы", национальной премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine и медиа об образовании и воспитании "Освитория-медиа".